Les jeux Rockets les plus mémorables des années 2010

Rockets Wire a précédemment exploré certaines des transactions les plus significatives des Houston Rockets au cours de la dernière décennie. Vendredi, nous revenons sur les matchs de basket-ball de l'équipe au cours de la même période des années 2010.

Datant de 2010, les Rockets ont le quatrième plus grand nombre de victoires parmi les 30 franchises de la NBA. Ils ont accédé à la finale de la Conférence de l'Ouest à deux reprises au cours des cinq dernières années, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 1997.

Néanmoins, à l'approche de la nouvelle décennie, les Rockets sont toujours à la recherche de leur premier championnat NBA depuis 1995.

Pour le meilleur ou pour le pire, voici un aperçu de certains des jeux les plus importants de la dernière décennie en ce qui concerne cette poursuite.

Mention honorable

9 avril 2019: Les Rockets (53-29) ont perdu contre le Thunder à Oklahoma City, 112-111, lors du dernier match de la saison régulière 2018-19. Houston menait par quatre points avec la possession du ballon de basket et moins de 45 secondes à jouer. Le Thunder s'est rallié sur un pointeur à 3 points et un dunk du futur garde des Rockets Russell Westbrook, et sur un corner trey gagnant avec moins de deux secondes de Paul George.

Cette défaite a fait chuter les Rockets de la tête de série no 2 lors des éliminatoires de la Conférence de l'Ouest 2019 à la tête de série no 4. À son tour, cela a mis Houston sur la voie pour un affrontement en séries éliminatoires avec le deuxième favori et champion en titre Golden State Warriors au deuxième tour, plutôt qu'au troisième.

Il s'est avéré que la star des Warriors, Kevin Durant, a raté l'intégralité de la finale de la Conférence Ouest en raison d'une blessure après avoir disputé cinq des six matchs de deuxième ronde contre Houston. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que tout se serait déroulé selon un calendrier similaire si Golden State avait joué un adversaire différent en demi-finale, les Rockets se sont demandé, et si?, Après l'absence quasi-totale de Durant, les Warriors étaient plus vulnérables dans la contre les Portland Trail Blazers et l'éventuel champion de la NBA, les Toronto Raptors.

28 avril 2015: Après une paire de défaites au premier tour lors de ses deux premières saisons à Houston, James Harden s'est assuré que cela ne se reproduise plus. Le gardien des Rockets, qui a remporté le titre de joueur par excellence des joueurs après cette saison, a marqué un sommet de 28 points dans un match décisif de la série 5 à domicile au premier tour contre son rival de l'État, Dallas Mavericks. Harden s'est connecté sur 4 points sur 8 à 3 points (50%), et il a également mené Houston avec huit passes décisives.

Ce fut également le jeu qui a conduit à une controverse post-match sur l'utilisation d'un cheval et d'un fusil emoji du compte Twitter officiel des Rockets.

Une fois les mentions honorables terminées, lisez la suite pour nos sélections des cinq jeux les plus marquants des Rockets de Houston des années 2010.

