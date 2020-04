Les joueurs bénéficient des nouvelles règles du NBA Draft 2020

Il est difficile de penser à l’avenir dans quelques jours quand le coronavirus secoue le monde et remet en cause tout ce qui a été établi. La NBA Il fait face à des moments difficiles, mais ne renonce pas à penser aux jeunes qui débarqueront en championnat la saison prochaine. Le Ébauche NBA c’est un enjeu culturel aux États-Unis, une cérémonie extrêmement intériorisée dans l’imaginaire collectif et autour de laquelle on attend beaucoup. La décision de Adam Silver En supprimant les sessions d’entraînement précédentes, les tournois de pré-rédaction et les entretiens personnels avec les candidats, cela peut conduire au conservatisme dans les équipes quand il s’agit de choisir.

La logique serait que les franchises ne risquent pas pour les joueurs qui n’ont pas vu grand-chose en saison régulière. Ainsi, les jeunes qui ne sont pas passés par la NCAA peuvent être grandement affectés par ces mesures, tandis que ceux qui ont déjà une certaine expérience peuvent être les plus avantagés. En outre, dans le style de jeu, il peut également y avoir une tendance à rechercher la solidité et la cohérence, et pas tellement des joueurs imaginatifs avec lesquels il n’était pas possible de parler ou de voir de près. Il y a quelques jours, nous avons examiné les meilleurs joueurs de la NCAA pour le NBA Draft 2020, mais ce nouveau scénario en favorise grandement six.

Aaron Nesmith. Université Vanderbilt, deuxième année. 1,98 m. Moyenne de 23 points et rebond de 4,9s

Il n’a pu jouer que la seconde moitié de la saison, mais il a étonné le sien et les étrangers en devenant le meilleur tireur de toute la NCAA. Il était en moyenne de 52% par rapport au triple, marquant 4,3 par match, ce qui a captivé tous les éclaireurs. Les spécialistes du triple sont très appréciés dans la ligue, et un joueur qui attribue ces chiffres pourrait être choisi dans une position très remarquable.

Saddiq Bey, Université de Vilanova, deuxième année. 2,03m. Moyenne de 16,1 points, 4,7 rebonds et 2,4 passes décisives

Un attaquant du 21e siècle, avec une bonne capacité défensive, un excellent terrain extérieur et une capacité à jouer le poste. Il a terminé la saison avec de très bons pourcentages et des sentiments de grandeur qui auraient été difficiles à maintenir en séries éliminatoires.

Tre Jones, Duke University, étudiant en deuxième année. 1,90 m. Moyenne de 16,2 points, 4,2 rebonds et 6,4 passes décisives

C’est la base la plus traditionnelle, la plus solvable et celle qui inspire le plus de confiance en tant que générateur de jeux. Son engagement en défense complète un profil très séduisant pour tout directeur général, qui voit comme une garantie le fait d’avoir été entraîneur de Krzyzewski et d’être le frère aîné de Tyus, joueur des Grizzlies.

Immanuel Quickley, Université du Kentucky, étudiant en deuxième année. 1,91 m. Il affiche en moyenne 16,1 points et 4,2 rebonds.

Ce fut la grande surprise de la saison dans la NCAA, en assumant le rôle de leader dans une université prestigieuse qui lui a valu un pourcentage élevé de victoires. Il est un bon marqueur d’une capacité de travail remarquable, ce qui peut être très attrayant pour n’importe quelle franchise.

Obi Topin, Université de Dayton, étudiant en deuxième année. 2,06m. Il marque en moyenne 20 points, 7,5 rebonds et 2,2 passes décisives

Il a été la grande star de la NCAA cette année, ce qui n’est généralement pas équivalent à devenir le numéro du repêchage puisque de nombreuses franchises regardent davantage la projection. Cependant, avec ce scénario, les mérites de Toppin peuvent être plus importants que jamais.

