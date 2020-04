Les joueurs de fléchettes pro manquent de tournois en ligne car leur WiFi est trop mauvais

Lorsque nous pensons à la suspension des sports, ce n’est pas souvent que les fléchettes viennent à l’esprit – mais le sport britannique très populaire souffre encore plus que la plupart des autres grâce à un nouveau problème imprévu: le mauvais WiFi.

Deux des meilleurs concurrents sportifs, le double champion du monde Gary Anderson et le numéro 6 Daryl Gurney ont dû se retirer de l’événement «PDC Home Tour», qui a vu des joueurs du monde entier concourir plus de 32 nuits depuis chez eux , en utilisant des caméras pour diffuser leurs photos. Hélas, Anderson et Gurney ont dû se retirer parce que leur connexion Internet était tout simplement trop mauvaise.

Désolé pour tout le monde, mais je ne participerai pas aux fantastiques fléchettes de l’innovation @OfficialPDC à la maison. Mon Wi-Fi Internet n’est pas à la hauteur et la configuration que j’utilise pour la pratique ne suffirait pas à tout le monde

– Daryl Gurney (@ Superchin180) 17 avril 2020

Contrairement à d’autres sports qui tentent de concourir en ligne en utilisant des vélos ou des rameurs connectés à Internet, les fléchettes n’avaient pas ce type de technologie spécialisée à portée de main. Au lieu de cela, le concours s’appuyait sur des joueurs en compétition sur des fléchettes standard et en streaming vidéo d’eux jouant. Hélas, avec une vitesse de téléchargement de 0,97 Mbps, le résultat aurait été un désordre saccadé.

Les services Livestream comme Twitch et YouTube recommandent aux utilisateurs d’avoir au moins 6,2 Mbps pour éviter la coupure des flux. De toute évidence, Anderson était bien en dessous. Cela met en évidence un problème en essayant de reproduire des événements sportifs à domicile: Beaucoup de gens n’ont tout simplement pas l’infrastructure en place pour le permettre.

Ce n’était pas non plus le cas d’Anderson qui avait besoin de recourir à Internet à haut débit. La société de gestion d’Anderson a indiqué qu’il était un «habitant rural», qui n’avait tout simplement pas accès à un Internet plus rapide. Alors maintenant, l’un des meilleurs au monde est incapable de rivaliser. Il se lance dans la foulée, cependant, Anderson et ses managers tirent un coup de pied de la tendance «Gary’s WiFi» sur Twitter, et se félicitent de la «normalité qui reprend» afin que les fléchettes puissent revenir.