Les joueurs de Four Nets testent positifs pour COVID-19, l’un montrant des symptômes

Les Brooklyn Nets ont annoncé mardi que quatre de ses joueurs avaient été testés positifs pour le virus COVID-19. Cependant, un seul des joueurs du groupe a présenté des symptômes. Les autres sont asymptomatiques.

Les Nets n’ont pas révélé quels joueurs ont été testés positifs par leur nom.

“Les quatre joueurs sont actuellement isolés et sous la garde de médecins d’équipe”, a déclaré l’équipe dans son annonce.

Les Nets ont également expliqué quelles sont les prochaines étapes de l’organisation:

L’organisation informe actuellement toute personne qui a eu des contacts connus avec les joueurs, y compris les opposants récents, et travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales et locales sur la dénonciation. Tous les joueurs et membres du groupe de voyage Nets sont invités à rester isolés, à surveiller de près leur santé et à maintenir une communication constante avec le personnel médical de l’équipe. La santé de nos joueurs et de notre personnel est de la plus haute priorité pour l’organisation et l’équipe fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les personnes touchées reçoivent les meilleurs soins possibles.

.