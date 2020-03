Les joueurs de Four Nets testés positifs pour le coronavirus

Nouvelles de portée dans le NBA avec le positif dans les tests de coronavirus de quatre joueurs de l’équipe de Filets de Brooklyn. L’identité n’est pas encore connue et l’on sait qu’un seul d’entre eux présentait des symptômes. “Tous les joueurs de la franchise sont priés de rester isolés et d’avoir une communication continue avec le personnel médical. La santé de nos employés et joueurs est une priorité absolue et nous faisons tout notre possible pour garantir que les personnes touchées reçoivent les meilleurs soins possibles.” “Les Nets ont déclaré dans un communiqué.

