Les joueurs de Four Nets testés positifs pour le coronavirus

Les Brooklyn Nets ont annoncé qu’au moins quatre membres de l’équipe ont été testés positifs pour le coronavirus. “Sur les quatre, un joueur présente des symptômes, tandis que trois sont asymptomatiques”, a ajouté l’équipe dans un communiqué. “Les quatre joueurs sont actuellement isolés et sous la garde des médecins de l’équipe.”

La franchise ajoute qu’elle informe toute personne qui a eu des contacts connus avec les joueurs, y compris les opposants récents. Il explique en outre qu’ils travaillent en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales et locales pour faire rapport.

“Tous les joueurs et les membres du groupe de voyage Nets sont priés de rester isolés, de surveiller de près leur santé et de maintenir une communication constante avec le personnel médical de l’équipe”, explique l’organisation de New York. “La santé de nos joueurs et de notre personnel est une priorité absolue pour l’organisation et l’équipe fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les personnes touchées reçoivent les meilleurs soins possibles.”

“Comme toujours, nous apprécions le soutien de nos fans, partenaires et la communauté environnante, et nous souhaitons à tous ceux qui combattent ce virus un prompt rétablissement”, a conclu le communiqué.

Cela porte le nombre de joueurs positifs à sept dans la NBA après Rudy gobert, Donovan Mitchell y Bois chrétien. Les Nets ont affronté les Lakers le 10 mars, les Bulls le 7 et les Spurs le 6.

