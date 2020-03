Les joueurs de jazz Rudy Gobert et Donovan Mitchell débarrassés du coronavirus

Le monde de la NBA est en suspension et tout le monde est en auto-quarantaine pour essayer d’arrêter l’épidémie de coronavirus et essayer d’aplatir la courbe. Tout a commencé lorsque le centre de l’Utah Jazz Rudy Gobert est devenu le premier joueur connu de la NBA à avoir été testé positif le 11 mars lorsque le match Jazz et Oklahoma City Thunder a été reporté, ce qui a entraîné la suspension de la ligue.

Son coéquipier Donovan Mitchell a ensuite été testé positif le 12 mars et cela a déclenché une réaction en chaîne pour la ligue. Le Jazz avait joué les Pistons de Détroit le 7 mars et les Pistons ont ensuite affronté les 76ers de Philadelphie le 11 mars. Le centre des Pistons Christian Wood a ensuite été testé positif le 14 mars et trois personnes au sein de l’organisation Sixers ont été testées positives.

Cependant, les trois joueurs mentionnés ci-dessus semblent avoir complètement récupéré. Le bois aurait été complètement rétabli le 25 mars et vendredi et maintenant Gobert et Mitchell sont également débarrassés du coronavirus.

Cela pourrait être un petit pas dans la bonne direction non seulement pour la NBA, mais pour le monde dans son ensemble. Les médecins peuvent en savoir plus sur leur rétablissement et essayer de mettre un terme à ce virus dans son ensemble.

La chose la plus importante est que Gobert et Mitchell sont de nouveau en bonne santé et, espérons-le, c’est ce pas dans la bonne direction dont le monde a besoin en ce moment.

