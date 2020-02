Les joueurs de la MLB ne sont pas satisfaits des excuses «faibles» des Astros et de l’absence de punition

L’un des principaux objectifs de la sanction est de décourager la répétition de l’événement en question. La première lecture sur les pénalités de vol de signe des Astros est que la MLB n’était pas assez dure.

Les joueurs d’Astros ont obtenu l’immunité de la Major League Baseball au cours de leur enquête, et aucun joueur ne devrait être puni non plus lors de l’enquête sur les Red Sox qui sera bientôt publiée. Houston et Boston ne sont pas les seules équipes accusées d’avoir contourné les règles du baseball, avec au moins sept autres équipes nommées par le personnel d’Astros comme voleurs de panneaux électroniques dans l’enquête de la MLB, par Tom Verducci de Sports Illustrated.

La seule façon de rétablir la confiance dans le jeu après cette débâcle est de s’assurer que ce mauvais comportement ne se reproduise plus, ce qui signifie des règles plus strictes pour l’utilisation des salles vidéo dans la ligue et des sanctions plus sévères pour les contrevenants aux règles, y compris les joueurs. C’est quelque chose que le syndicat des joueurs devrait accepter par la négociation collective. À en juger par la réponse au scandale des Astros, il ne sera peut-être pas difficile de trouver du soutien.

Les joueurs se sont rendus aux camps d’entraînement de printemps à travers les ligues de pamplemousse et de cactus cette semaine, et plusieurs ont eu des réflexions sur les Astros, leur punition et des excuses incroyablement faibles.

Les lésés

Justin Turner sur le championnat Astros World Series: “Il est difficile de se sentir comme ils l’ont gagné.”

– Molly Knight (@molly_knight) 25 janvier 2020

Le receveur des Yankees, Gary Sanchez, a fait référence au coup de circuit victorieux de Jose Altuve dans le match 6 de l’ALCS de l’an dernier, après quoi Altuve était catégorique qu’aucun de ses coéquipiers ne lui avait arraché son maillot. Les rumeurs abondent sur le fait que les Astros portent des buzzers sous leurs maillots, ce qui a jusqu’à présent été démenti par plusieurs membres de l’équipe. La MLB n’a pour l’instant trouvé aucune preuve des buzzers.

«Je peux vous dire que si je frappe un circuit et que j’amène mon équipe aux World Series, ils peuvent arracher mon pantalon. Tout. Ils peuvent tout arnaquer », a déclaré Sanchez jeudi aux journalistes. “Si je reçois mon équipe pour les World Series, en frappant un circuit de départ comme ça, ils peuvent tout arracher.”

Aroldis Chapman a autorisé ce home run à Altuve, et jeudi a déclaré aux journalistes: «Je pense que beaucoup de gens ont vu cette vidéo. C’est une vidéo populaire en ce moment. Si vous regardez ses actions, c’est un peu suspect, non? Mais à la fin de la journée, je ne sais pas. “

#Dodgers Alex Wood sur la possibilité que les adversaires s’en prennent à Astros en lançant leurs frappeurs: “Vous auriez du mal à dire non. Je veux dire, ils ont foiré la vie de beaucoup de gars. Je ne tolère pas ce type de comportement . Nous ne les jouons certainement pas. … “(suite)

– Bill Plunkett (@billplunkettocr) 14 février 2020

“Et ils seront suspendus plus de matchs que n’importe lequel de ces gars-là pour le plus grand scandale de tricherie en 100 ans. Ce sera assez ironique quand cela se produira parce que je suis sûr que c’est comme ça que ça finira par se jouer.” 3/3

– Bill Plunkett (@billplunkettocr) 14 février 2020

Quand il pensait qu’il était échangé aux Angels, Ross Stripling a commencé à se demander s’il allait intentionnellement lancer un frappeur Astros pour riposter. Il a conclu qu’il serait probablement, au bon moment, au bon endroit. Je pense que c’est une question fascinante.

– Pedro Moura (@pedromoura) 14 février 2020

Les Dodgers ont perdu la Série mondiale 2017 contre les Astros, et les Yankees ont perdu l’ALCS en 2017 et 2019 contre Houston, de sorte que leurs bœufs sont plus personnels. Mais d’autres équipes ont également des joueurs en colère contre les Astros.

Autres joueurs

Rob Manfred n’a pas réussi le match qu’il devait protéger. Il devrait démissionner. C’est une blague. Les Astros nous ont juste donné le double oiseau et sont partis.

– Tony Barnette (@HeyBarn) 14 février 2020

Sean Manaea n’était pas impressionné par le presseur Astros ce matin. «Ils n’ont rien compris, ils ont tous en quelque sorte dit la même chose. Ils veulent continuer, mais ils n’ont même pas dit ce qu’ils ont fait. “

– Susan Slusser (@susanslusser) 13 février 2020

Manaea n’était pas influencé par l’affirmation de Jim Crane selon laquelle la tricherie n’affectait pas les matchs. “Alors quel est l’intérêt de le faire alors? Pourquoi trichez-vous tous si vous ne pensez pas que cela va affecter le jeu? Vous ne le faites pas pour essayer de perdre ou de rester le même. “

– Susan Slusser (@susanslusser) 13 février 2020

Le lanceur des Indiens Mike Clevinger a déclaré à propos des Astros: «Je ne pense pas que ces enfoirés devraient pouvoir nous regarder dans les yeux. Ils devraient avoir honte. »

En 2017, un joueur d’Astros FaceTimed Chris Archer pour lui dire qu’il était en train de basculer. C’était un mensonge. Les Astros frappaient une poubelle.

“Ça craint quand vous consacrez votre vie entière à quelque chose, et que quelqu’un fait de la merde comme ça.” Https://t.co/xMHZkwMTsx

– Stephen J. Nesbitt (@stephenjnesbitt) 13 février 2020

Stephen Strasburg, le MVP WS 2019, avec plus de chaleur pour les Astros: “Un jour, j’espère avoir des petits-enfants et m’asseoir et leur parler de l’expérience des World Series et ne pas avoir honte du tout. “

– Tyler Kepner (@TylerKepner) 14 février 2020

Si les Astros veulent «passer à autre chose» de ce gâchis … peut-être en fait le reconnaître et être responsables, ou simplement garder «BS» ing … c’est ce qu’ils feront et cela persistera et les déchirera ‍♂️ @MLB

– Shawn Kelley (@ kelleytime27) 13 février 2020

N’a pas eu d’impact sur le jeu lol

– Michael Hermosillo (@ mhermosillo10) 13 février 2020

Todd Frazier a retweeté un article dans lequel un expert en langage corporel disait qu’Altuve ne disait pas la vérité et “le tout était un taureau scripté”.

Daniel Descalso, sur le presseur / excuses d’Astros aujourd’hui:

“Il est difficile de juger de la sincérité. Je ne les connais pas et je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête mais c’était un peu scénarisé. “

– Jesse Rogers (@ESPNChiCubs) 13 février 2020

Disons que quelqu’un gâche. Gâche énormément, même. Et la vérité est qu’ils ne se soucient vraiment pas de gâcher. Du tout. En fait, ils recommenceraient, et vous le savez. En demandant un ami, préférez-vous recevoir:

– Trevor Bauer (@BauerOutage) 13 février 2020

Trevor Bauer a eu une réponse de 7 minutes à un Q sur les #Astros aujourd’hui: “Je ne vais pas leur laisser oublier le fait qu’ils sont hypocrites. Ce sont des tricheurs. Ils ont volé à beaucoup d’autres personnes, et les le jeu lui-même était complètement injuste. ” #Reds

– Bobby Nightengale (@nightengalejr) 14 février 2020

Bauer: “… vous pensez que vous êtes meilleur que tout le monde et vous n’avez pas à respecter les règles? Va te faire foutre. Tu sais? C’est ce que je ressens à propos de leur fonctionnement.” (plus à venir)

– C. ト レ ン ト ・ ロ ー ズ ク ラ ン ズ (@ctrent) 14 février 2020

c’est ça? Quel f * # * !!! blague. Je suis vieux, à la retraite, hors du jeu alors fous mes pensées mais bon sang lol. Tout ce que les gens veulent, c’est quelque chose du cœur si c’est là. Quelque chose!!

– David Freese (@DavidFreese) 13 février 2020

Je ne suis pas un expert, mais je suis un être humain qui comprend à quoi ressemble le remords. Je n’ai pas vraiment vu ça. Juste un peu de suffisance et des réponses générales répétées.

– Trevor Plouffe (@trevorplouffe) 13 février 2020

Mike Bolsinger, qui a accordé quatre points tout en n’en enregistrant qu’un seul lors d’une apparition en relief à Houston au plus fort du vol de panneaux électroniques des Astros en août 2017, poursuit l’équipe.

“Je veux que mon procès mène à un changement positif”, a déclaré Bolsinger dans le Washington Post. «Le baseball est à un carrefour important. La façon dont le jeu réagira à ce scandale définira sa crédibilité et son existence pour les années à venir. »

Bolsinger n’a plus joué dans les tournois majeurs depuis cette sortie désastreuse, n’est plus sur une liste de 40 hommes et ne fait pas partie du syndicat. Mais son sentiment est partagé par de nombreux joueurs de la ligue, et ce sera important à l’avenir.