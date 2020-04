Les joueurs de la NBA baissent leurs salaires de 25%

Nouvelles de la portée découlant d’une réunion entre les représentants des NBA et l’Association des joueurs. La crise des coronavirus persiste et il est nécessaire de prendre des décisions drastiques au niveau économique afin de garantir la viabilité des franchises. Il y a beaucoup d’employés qui dépendent d’une équipe de ligue et étant donné la possibilité que la saison ne soit pas terminée, il était nécessaire de prendre des mesures à ce sujet. Le point culminant de l’accord est qu’il conservera 25% du salaire de chaque joueur à partir du 15 mai. La fin de cette manœuvre sera garantie et l’utilisation de ce qui sera retenu dépendra du résultat du parcours.

Et est-ce le dernier chèque complet que les joueurs recevront le 1er mai. Par la suite, la différence entre ce qui est signé sur l’adversaire et ce que chaque joueur reçoit ira à un fonds de garantie pour faire face à la crise issue d’une éventuelle fin de saison sans jouer les matchs restants. Dans le cas où le cours peut être terminé normalement, l’argent serait remboursé aux joueurs, tandis que si la solution est partielle, le pourcentage que la franchise devrait rester et celui qui devrait aller aux joueurs sera calculé.

L’impact le plus important pour chaque professionnel du panier pourrait se situer entre 23% et 26% de leur salaire annuel. De plus, il est signalé qu’avant le 15 juin, on saura si la saison peut être terminée. L’objectif de cette mesure est d’empêcher les joueurs de se retrouver sans recevoir d’argent en cas de suspension de la saison, il s’agit donc d’une mesure de force majeure qui fonctionne dans le pire des scénarios. Mouvement important du NBA pour garantir la viabilité économique de tous ses acteurs.

