Les joueurs de la NBA joueront le tournoi NBA 2k diffusé sur ESPN

CORRECTION: Une version antérieure de cette histoire suggérait que les Celtics de Boston seraient représentés dans un tournoi réservé aux joueurs, mais après clarification par Chris Haynes de Yahoo Sports, il mettra en vedette des joueurs NBA spécifiques qui s’affronteront au lieu d’avoir un objectif d’équipe .

Nous pourrions voir le basket NBA revenir sur le terrain plus tôt que prévu, si nous pouvons surmonter le fait que le «court» ne sera pas en bois dur, mais en pixels.

Ou plus précisément, le basket-ball NBA virtuel dans un tournoi NBA 2k réservé aux joueurs. Chris Haynes, de Yahoo Sports, rapporte qu’un tel tournoi est en préparation et pourrait débuter dès le vendredi 3 avril prochain.

Les détails sont encore minces, mais le tournoi pourrait inclure Brooklyn Net Kevin Durant, Indiana Pacer Domantas Sabonis, Arizona Sun Devin Booker et plusieurs autres sommités de l’action en direct.

Le concours sera diffusé sur ESPN et est une option intrigante pour aider les fans à rester en contact avec leur sport et leurs équipes préférés tandis que la ligue continue de travailler à un retour à l’action sûr et en direct.

.