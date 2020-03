Les joueurs de la NBA ne subiront pas de tests de dépistage de drogue pendant l’arrêt de saison

La NBA n’émettra pas de tests de dépistage de drogue aux joueurs pendant l’arrêt de jeu de la NBA en raison de la pandémie de coronavirus, selon Chris Haynes de Yahoo Sports.

La convention collective stipule que les joueurs sont soumis à «six tests de dépistage d’urine aléatoires et inopinés au cours de chaque saison et hors saison».

La marijuana, la cocaïne, les stéroïdes et les drogues améliorant les performances figurent sur la liste des drogues interdites.

Les joueurs qui consomment des drogues abusives sont passibles de suspensions d’au moins deux ans. Les drogues améliorant la performance entraînent une suspension de 25 matchs pour la première infraction, 55 pour la deuxième et jusqu’à deux ans pour une troisième.

Cette saison, le centre des Phoenix Suns Deandre Ayton, le grand John Collins des Hawks des Atlanta Hawks et l’ailier des Brooklyn Nets Wilson Chandler ont purgé une suspension de 25 matchs pour avoir enfreint la politique sur les drogues.

L’arrêt du dépistage des drogues est temporaire, selon Haynes.

Pendant au moins le mois prochain, et probablement plus longtemps, les joueurs ne seront pas soumis à des tests par la ligue.

Adrian Wojnarowski d’ESPN a indiqué que les propriétaires et les cadres se préparent à un arrêt de trois mois en action comme le meilleur des cas.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déconseillé tout rassemblement de 50 personnes ou plus au cours des deux prochains mois.

