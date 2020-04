Les joueurs de la NBA ont annoncé qu’ils recevraient leur chèque de règlement le 15 avril comme prévu

Après un peu d’incertitude quant au moment où ils seraient payés ensuite, le jeudi matin, ils ont annoncé qu’ils effectueraient les paiements prévus pour leurs joueurs le 15 avril, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Après que les joueurs ont reçu leur chèque de paie pour le 1er avril, il y avait une certaine incertitude quant à savoir s’ils seraient payés ensuite. Cela est devenu l’une des plus grandes histoires de la ligue, qui impliquait bien sûr Klutch Sports et LeBron James. James, Kentavious Caldwell-Pope et John Wall sont parmi les rares joueurs de la NBA qui ont négocié dans leurs contrats pour obtenir 90% de leur argent d’ici le 1er avril. Ils font partie d’une petite minorité de joueurs de la ligue comme la plupart de la ligue obtient leurs contrats payés sur une échelle de 12 mois. À l’heure actuelle, la majeure partie de la ligue n’a pas encore obtenu 50% de ses chèques de paie.

Alors que les paiements au-delà du 15 avril sont encore inconnus, les équipes sportives réduisent les coûts et, dans certains cas, réduisent le personnel alors que l’épidémie a mis le monde du sport en attente. Cependant, la NBA ni les joueurs, y compris LeBron James, n’ont pas fini d’espérer qu’il existe un moyen de couronner un champion de la NBA 2020.

