Les joueurs de la NBA recevront l’intégralité de leur salaire le 1er avril

La NBA a tout préparé pour que les joueurs puissent recevoir le 1er avril prochain le dernier chèque qui couvrira tous les salaires de saison, bien que la compétition soit suspendue en raison du coronavirus.

21/03/2020

Mais cela laissera ouverte la possibilité de récupérer les futurs salaires des partis annulés jusqu’au 15 avril, selon un mémo de la ligue qu’il a envoyé à toutes les équipes ce vendredi. Alors que la pandémie de coronavirus paralyse la NBA et la nation, les matchs annulés et les pertes de revenus rendent la NBA éligible à une flexibilité financière basée sur la fourniture d’un cas de force majeure dans la convention collective.

Bien que la NBA ait déjà a augmenté son crédit de 550 millions de dollars, l’option de ne pas payer le salaire aux joueurs est en vigueur. Le chiffre de force majeure inclus dans la convention collective permet une rétention de 1 / 92,6 pour cent du paiement par partie annulée en fonction de circonstances catastrophiques. Le langage juridique comprend plusieurs scénarios tels que guerre, catastrophes naturelles et épidémies / pandémies.

La NBA prévoit d’informer les équipes et les joueurs avant la date de paiement du 15 avril des intentions de la ligue, selon le mémo. La plupart des joueurs de la NBA auront reçu environ 90% de leur salaire de saison. après les paiements du 1er avril et dimanche dernier, ils ont également reçu un autre chèque, quatre jours après que le commissaire Adam Silver avait ordonné la suspension du concours après avoir donné positif pour le coronavirus, le centre de l’Utah Jazz, le français Rudy Gobert.

Les matchs de la NBA sont perdus chaque jour, les installations d’entraînement ont été fermées indéfiniment, et Silver dit qu’il n’est pas clair quand, ou même si, la saison NBA pourrait reprendre cette année. La ligue a cherché des dates sur les terrains jusqu’à fin août dans l’espoir de retarder la saison et enregistrer le moins possible les séries éliminatoires. De leur côté, les propriétaires des 30 équipes NBA se préparent à des pertes financières massives, surtout si la saison ne peut pas reprendre.

Si la NBA exerce le chiffre de force majeure dans les matchs perdus jusqu’à présent, la ligue pourrait payer les joueurs plus tard si ces rencontres sont en quelque sorte récupérées lors d’un redémarrage ultérieur de la compétition. La plupart des joueurs reçoivent 24 chèques par an, et les 12 premiers chèques incluent la taxe de dépôt de 10% qu’ils accumulent. Même avant l’épidémie de coronavirus, la ligue avait prévu que les joueurs ils ne recevraient pas 100% de votre dépôt de garantie.

