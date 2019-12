Les joueurs de Thunder lors de la projection du film au Penn Square Mall pendant le tournage

Les joueurs de l'Oklahoma City Thunder étaient à une projection de film privée au Penn Square Mall quand un tournage a eu lieu jeudi.

Adam Snider de la KFOR à Oklahoma City a publié une photo de Steven Adams sortant du centre commercial avec R2D2 sous son bras.

Selon Joe Mussatto de The Oklahoman et Erik Horne de The Athletic, un porte-parole de Thunder a déclaré que «la sécurité de Thunder a été immédiatement mise au courant. L'équipe n'a jamais été en danger et a été en sécurité pendant toute la durée de l'événement. »

À 16 h 58 CT, la police d'Oklahoma City a tweeté une mise à jour, affirmant que la fusillade semblait être un incident isolé.

Selon l'Oklahoman, la situation a commencé comme une altercation entre deux personnes et une personne a reçu une balle dans la poitrine.

La police a publié une mise à jour à 17 h 44. CT, avec une description du suspect. Ils travaillent toujours pour nettoyer le centre commercial et demandent aux gens d'éviter la zone.