Les joueurs des Lakers ne présentent aucun symptôme de coronavirus après avoir terminé la quarantaine de 14 jours

Le 17 mars, Kevin Durant et trois joueurs non identifiés des Brooklyn Nets ont été testés positifs pour le coronavirus pendant la pause de la saison NBA 2019-2020.

Depuis que les Nets ont joué pour la dernière fois contre les Lakers de Los Angeles, il y a eu des préoccupations immédiates et les joueurs ont été rapidement testés pour le coronavirus après.

Malheureusement, deux joueurs non identifiés des Lakers ont été testés positifs. Cependant, Anthony Davis a révélé plus tard qu’il n’était pas l’un d’eux lors de sa collaboration avec Lineage Logistics pour aider la communauté de Los Angeles pendant ces périodes.

Après une quarantaine de 14 jours qui a commencé le 17 mars, tous les joueurs sont actuellement sans symptômes, selon Tania Ganguli du Los Angeles Times:

Les Lakers ont terminé leur quarantaine à domicile de 14 jours. Tous les joueurs sont actuellement exempts de symptômes de Covid-19, selon l’équipe.

– Tania Ganguli (@taniaganguli) 31 mars 2020

Depuis que le commissaire de la NBA, Adam Silver, a suspendu la saison le 11 mars, de nombreux joueurs ont été testés positifs mais se sont remis du virus.

Au fur et à mesure que les tests et le nombre de cas positifs augmentent, on ne sait pas quand la saison reprendra, mais la ligue a de nombreux plans d’urgence.

Dans l’état actuel des choses, la ligue serait à la recherche d’un emplacement centralisé comme Las Vegas, le Midwest et les Bahamas pour accueillir les matchs.

Peu importe ce qui se passe, LeBron James pense que la ligue ne peut pas aller directement aux éliminatoires de la NBA 2020. Danny Green avait des sentiments similaires et pense que les 30 équipes auraient d’abord besoin de matchs de type pré-saison.