Les joueurs des Spurs réagissent à l’éloge de Kobe Bryant de Michael Jordan

Les joueurs des San Antonio Spurs Rudy Gay, DeMar DeRozan et Dejounte Murray, ainsi que l’entraîneur-chef Gregg Popovich et les légendes Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili, étaient au mémorial de la légende de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, lundi. Comme tous ceux qui étaient présents et qui ont regardé en ligne, ils ont été émus par l’éloge de Michael Jordan pour Kobe.

Bryant est la chose la plus proche que nous verrons probablement en Jordanie. Kobe a certainement laissé un héritage incroyable à la fois sur et hors du terrain, et il restera dans les mémoires comme l’un des athlètes les plus emblématiques de l’histoire du sport compte tenu de ce qu’il a fait pour tant de gens dans le jeu.

“Outre Vanessa, ce serait probablement MJ qui se rendrait là-haut, son idole, parlant pour lui, parlant en son nom”, a déclaré Gay, via le San Antonio Express News. «C’était un peu bizarre de voir quelqu’un que nous avons tous grandi regarder, du moins à mon époque. C’était touchant. “

“C’était spécial”, a déclaré Murray à propos de l’éloge de Jordan. «Je pense que c’était nécessaire pour toute la famille NBA, le monde, la période, les fans. Parce qu’on n’entend jamais beaucoup parler MJ. Il ne fait pas les trucs des médias sociaux, donc en tant que fan de lui, en tant que fan du jeu, et sachant que c’est une fraternité et juste le voir aller s’exprimer et raconter des histoires personnelles, c’était juste spécial. “

Jordan a également plaisanté sur son fameux mème pleurant lors de son discours émouvant. La blague a suscité la réaction de la foule.

En 1346 matchs en carrière pour les Lakers de Los Angeles, Bryant s’est imposé comme l’un des plus grands Lakers de tous les temps, et sans doute le plus grand. Il a terminé avec une moyenne de carrière de 25,0 points, 5,2 rebonds et 4,7 passes décisives par match.

Le garde de tir de 6 pieds 6 pouces était un All-Star à 18 reprises, deux fois champion de la notation, 15 fois membre de l’équipe All-NBA, deux fois MVP des Finales et cinq fois champion avec le Violet et l’Or.