Les joueurs et les propriétaires de la NBA veulent sauver la saison 2019-2020 «quoi qu’il arrive»

Alors que la NBA termine le Jour 12 sans basket-ball depuis l’instauration d’une interruption indéfinie le 11 mars, il devient de plus en plus clair quelles seront les intentions de la ligue, chaque fois qu’il est jugé sûr de reprendre le jeu.

Adam Silver a été honnête sur le fait que tout était sur la table et pour beaucoup, il semble peu probable que la saison reprenne. Mais comme la NBA et d’autres sports professionnels ne suivent pas un calendrier académique de la même manière que les sports universitaires, ils ont plus de flexibilité quand il s’agit de reprendre la saison. Avec les Jeux olympiques de 2020 reportés, la NBA est plus déterminée à sauver la saison, selon Ramona Shelburne d’ESPN, qui dit que la NBA a l’intention de reprendre la saison où elle était “quoi qu’il arrive”.

J’ai spéculé à plusieurs reprises sur ce site Web que la saison pourrait se terminer sans champion, mais cela ne semble pas être un processus de réflexion pour les joueurs et les propriétaires de la ligue. Les joueurs ne peuvent pas utiliser les installations de l’équipe et sont invités à respecter les protocoles de distanciation sociale à mesure que le coronavirus se propage.

.