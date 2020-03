Les joueurs, les entraîneurs et le propriétaire de GSW feront un don d’un million de dollars aux employés de son pavillon

Golden State Warriors rejoint l’aide financière en raison de la catastrophe provoquée par la coronavirus dans la NBA. Tel que rapporté par le journaliste et initié de la NBA à l’Athletic et au Stadium Shams Charania, le propriétaire de la franchise, les joueurs et les entraîneurs, conviennent de donner un total d’un million de dollars aux travailleurs du Chase Center, le pavillon de l’équipe. de San Francisco.

