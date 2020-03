Les joueurs réagissent au tremblement de terre de magnitude 5,7 près de Salt Lake City

Les joueurs de jazz de l’Utah ont réagi à un tremblement de terre de magnitude 5,7 à Magna, une ville métropolitaine du comté de Salt Lake County. Le tremblement de terre de 7 h 10 aurait été ressenti dans certaines parties du nord de l’Utah et du sud de l’Idaho.

Selon Logan City Police Dispatch, il n’y a eu aucun dommage à la suite du séisme, à part quelques résidents surpris, selon ABC News – y compris des membres du Jazz.

Joe Ingles, le favori des fans, a été parmi les premiers à le ressentir, alors que son coéquipier Royce O’Neale a participé à la section des commentaires:

Vous pensez que c’était un tremblement de terre, vous vous sentiez bien

– Royce O’Neale (@ BucketsONeale00) 18 mars 2020

Toute notre maison a tremblé comme un fou! Hou la la! Première fois pour moi!

– Joe Ingles (@ Joeingles7) 18 mars 2020

Le nouveau venu Jordan Clarkson, qui a été échangé au Jazz plus tôt cette année, n’était pas loin derrière:

le tremblement de terre était crazyyyyy!

– Jordan Clarkson (@JordanClarksons) 18 mars 2020

Même le jeune Tony Bradley Jr. a vu son sommeil interrompu par le tremblement de terre:

Ce tremblement de terre vient de me sortir du sommeil!

– Tony Bradley Jr. 🏂 (@ ToBrad1) 18 mars 2020

O’Neale intervint de nouveau sur son compte Twitter, réveillé comme un grand nombre de ses concitoyens:

Dawggg qui était si fou, toute la maison tremblait et m’a réveillé hors de mon sommeil !!

– Royce O’Neale (@ BucketsONeale00) 18 mars 2020

Il s’agit du plus grand tremblement de terre à avoir frappé l’État depuis 1992, un tremblement de terre de magnitude 5,9 à St. George, selon l’Utah Emergency Management du Department of Public Safety.

Si les nouvelles de deux de leurs joueurs infectés par le nouveau coronavirus n’étaient pas suffisantes, des joueurs de jazz comme Ingles, Clarkson, Bradley et O’Neale ont été surpris par un réveil brutal mercredi, sentant leurs lits trembler jusqu’à leur cœur .

Le tremblement de terre a duré environ 15 secondes, suffisamment pour que les joueurs de Jazz puissent consulter Twitter et voir les réactions de leurs coéquipiers, qui attendent également la reprise de la saison 2019-2020.

