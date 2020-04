Les joueurs sont confrontés à des retenues sur salaire en mai

La NBA et la National Basketball Players Association ont été en pourparlers sur une retenue potentielle d’un pourcentage du salaire des joueurs dans leur prochain chèque de paie, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Les joueurs devraient être payés en totalité lors de leurs prochains chèques du 15 avril, mais pourraient voir ce coup de retenue à partir des chèques du 1er mai. La ligue conserverait un pourcentage de ses salaires en fonction du nombre de matchs annulés.

Selon ESPN Insider Bobby Marks, les joueurs ont le pouvoir parce que la NBA n’invoquera pas encore la Force Majeure et n’annulera pas le reste de la saison, mais tout cela pourrait changer si la saison régulière et les séries éliminatoires ne sont pas récupérables.

Marks a également indiqué ce qu’il ferait s’il était à la place d’un joueur de la NBA, étant donné que quelques joueurs ne pouvaient recevoir aucun chèque de paie.

Si j’étais un joueur de la NBA, je voudrais qu’un% de mon salaire restant soit retenu dans un deuxième compte séquestre à partir du 4/15. S’il y a une annulation sur la route de la saison NBA, il y a de fortes chances que les joueurs ne reçoivent rien. Le deuxième engagement protège les joueurs.

– Bobby Marks (@ BobbyMarks42) 9 avril 2020

Ceux qui ont choisi des paiements accélérés ou d’autres qui ont opté pour un accord à volonté (recevez 90% du salaire d’avance le 1er avril) ne pouvaient plus recevoir de chèque de paie car les propriétaires tentent de récupérer l’argent perdu lors d’une éventuelle annulation.

La NBA a exploré plus sérieusement l’annulation de la saison au cours des dernières semaines, étant donné que la pandémie de coronavirus ne va pas disparaître de sitôt. Alors que les dirigeants de la ligue ont discuté du resserrement d’une partie de la saison régulière et d’une réduction des séries éliminatoires, ce scénario devient plus difficile avec chaque jour qui passe sans altérer le libre arbitre, le repêchage de la NBA et le début de la saison 2020-21.