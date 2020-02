Les Kings ont offert Nemanja Bjelica et le choix du repêchage pour Kyle Kuzma

Les rumeurs sur un éventuel échange avec Kyle Kuzma ont mijoté récemment au cours de la saison 2019-20 NBA.

Alors que les Lakers de Los Angeles cherchent à améliorer leur alignement dans l’espoir de remporter un championnat cette saison, Kuzma est devenu le seul véritable atout commercial de l’équipe.

Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope et JaVale McGee devraient approuver tout accord improbable tandis que Jared Dudley et Troy Daniels ne ramèneront probablement rien qui pourrait vraiment aider les poursuites de l’équipe en championnat. Une équipe qui a été mentionnée dans un échange potentiel de Kuzma est les Kings de Sacramento avec Bogdan Bogdanovic comme cible des rumeurs pour les Lakers.

Les rapports indiquent que ce sont les Lakers qui se sont engagés avec les Kings sur un éventuel accord et maintenant plus de rumeurs sont sorties. Selon Kevin O’Connor de The Ringer, Sacramento a initialement proposé Nemanja Bjelica pour Kuzma avec les Lakers contre Bogdanovic:

Sacramento n’a pas besoin d’échanger Bogdanovic, et il a déjà décliné certaines offres. Les Kings ont offert Nemanja Bjelica et un choix aux Lakers pour Kyle Kuzma, et Los Angeles a riposté en demandant Bogdanovic, selon plusieurs sources de la ligue. Sacramento a refusé.

L’offre originale des Kings est intrigante. Bjelica est un combo de tir précis qui apporte beaucoup de choses à la table. Il fait une moyenne de points en carrière (12,3), rebonds (6,4) et passes décisives (2,7) tout en tirant à 43,3% à partir de la plage de trois points sur cinq tentatives par match. Cela étant dit, Bogdanovic est le joueur supérieur et répond davantage aux besoins des Lakers.

En plus d’être un excellent tireur et marqueur, Bogdanovic est également un défenseur actif ainsi qu’un solide meneur de jeu dans le pick-and-roll. Bien qu’il soit nouveau pour les fans de la NBA, il a passé des années à jouer et à gagner sur les plus grandes scènes à l’étranger et ne serait pas intimidé dans une course éliminatoire profonde.

Bien sûr, ce sont les mêmes raisons pour lesquelles Sacramento préférerait ne pas l’échanger ou chercherait au moins d’autres offres possibles. Car comme un joueur prometteur est Kuzma, ses difficultés cette saison ont été préoccupantes et certains se demandent quel est son potentiel.

Quoi que les Lakers choisissent finalement de faire, ils le feront dans l’espoir de se mettre dans la meilleure position pour ramener à la maison ce trophée Larry O’Brien en juin.