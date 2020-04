Les Knicks accusent Kevin Durant de les avoir trahis après sa décision de signer avec les Nets

Presque un an après l’une des agences libres NBA les plus excitantes de son histoire, dans laquelle Brooklyn Nets a émergé comme le vainqueur clair après la signature Kevin Durant et Kyrie Irving pour son personnel, le marché des transferts 2019 continue de parler. Plus précisément, le New York KnicksBien qu’ils soient favoris pour obtenir les meilleurs joueurs, ils ont encore échoué.

Le fait est que les Knicks sont maintenant sortis pour statuer sur leurs performances dans cette agence libre. Selon la franchise Big Apple, Durant lui-même avait convenu avec eux avant la finale de la NBA d’un contrat pour devenir leur nouvelle star. Cependant, la rupture du tendon d’Achille dans le match 5 a changé la position du joueur des Warriors. Pour NYK, la «trahison» que Durant leur a fait a été la cause de leur mauvaise gestion du marché des transferts.

Plusieurs responsables des Knicks de New York pensent qu’ils auraient signé Kevin Durant s’il n’avait pas été blessé par Achille lors de la finale 2019 avec les Warriors …

Via @IanBegley pic.twitter.com/lqIA2bolz3

– NBA Third Team (@NBATercerEquipo) 10 avril 2020

