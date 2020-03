Les Knicks envisagent de signer Thibodeau

Les New York Knicks L’agent Leon Rose a été signé pour gérer les opérations de basket-ball et pour remettre la franchise au premier plan. L’une des premières étapes pour commencer le chemin du triomphe est de déterminer qui sera l’homme en charge de l’équipe occupant le poste d’entraîneur. Bien que des noms comme Stan Van Gundy et Jay Wright aient déjà sonné, le favori semble être Tom Thibodeau.

L’entraîneur controversé avec un passé récent dans les Bulls de Chicago et les Timberwolves du Minnesota, connu pour son style défensif, ses courtes rotations et la charge de minutes pour ses joueurs, entretient une relation étroite avec Rose depuis plus de deux décennies et selon Frank. Isola pour The Athletic, Thibs apparaît comme la première option pour remplacer l’intérimaire Mark Miller comme entraîneur-chef des Knicks.

Leon Rose est proche de Tom Thibodeau depuis deux décennies. Si un changement d’entraîneur était effectué, Thibodeau serait parmi les favoris. Thibs a 106 matchs sur .500 dans sa carrière d’entraîneur-chef de la NBA. En comparaison, les Knicks ont remporté un total de 144 matchs au cours des six dernières saisons.

Isola ajoute également que Rose considère l’attitude et les antécédents de Thibodeau comme fondamentaux pour lever le projet de New York et mentionne, à titre de comparaison, que Thibodeau a un record de 352-246 en saison régulière (106 victoires sur 0,500) tout en Les Knicks ont remporté 144 matchs au cours des six dernières saisons.

Il convient de rappeler que Thibodeau a déjà travaillé dans les Knicks entre 1996 et 2003, en tant qu’entraîneur adjoint. Pendant cette période, les Knicks ont atteint les dernières finales de leur histoire. Il faudra voir si en signant Thibs, ils peuvent reprendre le chemin de la victoire et surtout revenir en playoffs ou en finale comme ils ne l’ont pas fait depuis plus de deux décennies.

