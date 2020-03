Les Knicks et comment interpréter leur intérêt pour Chris Paul

Les New York Knicks Ils ont pris des décisions controversées dans les bureaux pendant des années et dans cette nouvelle étape, ils donnent des signaux assez extravagants. Qu’une équipe cherche une reconstruction et parie sur un joueur de 34 ans tel qu’il est Chris Paul, selon les rumeurs des dernières heures, est quelque chose qui ne peut être interprété que comme une incapacité à signer une étoile avec projection et l’intérêt d’investir de grosses sommes d’argent dans un acteur important, mais avec peu de voyages, cela apporte de l’expérience et Mentor avec de jeunes valeurs. Il faudra être attentif à l’évolution de cette rumeur.

L’âge et le contrat de Chris Paul sont préoccupants. Mais regardez ce qu’il a fait pour Oklahoma City. Il a un impact sur la victoire de chaque équipe pour laquelle il joue. Les Knicks ont désespérément besoin de son leadership et de sa ténacité. (Il travaille également les arbitres non-stop.)

– Frank Isola (@TheFrankIsola) 5 mars 2020

