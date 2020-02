Les Knicks licencient le président Steve Mills et ont déjà commencé à interviewer des remplaçants – The Athletic

Un long chapitre, largement infructueux, s’est clôturé pour les Knicks. L’organisation a limogé le président Steve Mills mardi après-midi, selon un rapport de The Athletic’s Shams Charania. Il avait été avec l’organisation pendant la plus grande partie des 20 dernières années et était chef des opérations de basket-ball depuis l’été 2017. La franchise a déjà commencé à interviewer le président du poste d’opérations de basket-ball, a rapporté Charania. Le directeur général Scott Perry prendra la relève à la tête des opérations de basket-ball dans l’intervalle.

La décision de laisser Mills partir n’est rien moins que sismique. Il a été une constante au Madison Square Garden depuis qu’il a été embauché pour la première fois par le propriétaire James Dolan en 1999 en tant que vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Knicks et est devenu chef de l’exploitation et chef de MSG Sports. Il est parti en 2009 mais est revenu en septembre 2013, juste avant le début d’une nouvelle saison, en tant que directeur général des Knicks et est resté dans ce rôle lorsque Phil Jackson a été embauché. Quand…

