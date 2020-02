Les Knicks veulent signer la légende de la NCAA Jay Wright

Les New York Knicks Ils semblent être une affaire perdue à tous points de vue. Les meilleurs joueurs, entraîneurs et cadres, ainsi que les recrues, les expérimentés, les discrets et ceux avec beaucoup de cartel ont sans aucun doute échoué dans la franchise NBA la plus précieuse et la question “Qui peut réparer les Knicks?” C’est devenu de plus en plus un mystère. Cependant, l’un des entraîneurs les plus prestigieux au monde pourrait prendre la relève de l’équipe.

Jay Wright, entraîneur de l’Université de Villanova depuis 2001, pourrait quitter l’un des meilleurs programmes universitaires aux États-Unis pour devenir le prochain entraîneur-chef de la franchise. Selon Adam Zagoria pour Forbes, plusieurs sources dans la ligue rapportent qu ‘”il y a de grandes chances que Jay Wright pour les Knicks soit une réalité”.

Maintenant sur @ForbesSports

Les Knicks ont un grand intérêt pour l’entraîneur de Villanova Jay Wright: Sources via @forbes https://t.co/RGBb66nWLf

– Adam Zagoria (@AdamZagoria) 17 février 2020

Wright est connu pour être un entraîneur charismatique et populaire parmi les fans et les médias, et son résumé du Hall of Fame qui comprend plus de 10 participations à March Madness, deux titres et trois apparitions dans le Final Four avec un petit programme, Ils le placent comme un entraîneur éprouvé pour lever le désastre que les Knicks ont connu ces dernières années.

Il convient de rappeler que Wright, 58 ans, n’a aucune expérience de la NBA en tant que joueur ou assistant. Cependant, seul un entraîneur avec ses parchemins peut être celui qui, une fois pour toutes, fera des Knicks une franchise sérieuse, compétitive et surtout gagnante.

