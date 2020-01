Les Lakers abattent le sommet de la saison 19 en trois points pour éliminer les filets à Brooklyn

La défense des Lakers de Los Angeles a pris la majeure partie de la nuit, mais quand ils sont si chauds à tirer sur le basket-ball, cela n’a même pas d’importance.

Les Lakers ont atteint un sommet de 21 contre la saison et LeBron James a affiché un autre triple double alors qu’ils se retiraient pour une victoire de 128-113 contre les Nets de Brooklyn. James a terminé avec 27 points, 12 rebonds et 10 passes décisives pour ouvrir la voie tandis qu’Anthony Davis (16 points et 11 rebonds) et Dwight Howard (14 et 12) ont affiché des doubles-doubles. Six Lakers ont réalisé plusieurs triplets dans la nuit, menés par les quatre de Danny Green en route vers 14 points.

Leur deuxième match consécutif à New York est très différent du premier. Au Madison Square Garden, c’est la défense de l’équipe qui les a transportés lors d’une rude nuit offensive. À Brooklyn, c’est le contraire qui s’est produit.

Les Lakers ont mené par cinq après une première mi-temps qui a été une fusillade offensive et a vu très peu de défense de chaque côté.

Les Lakers ont tiré 56 pour cent du terrain et ont touché 11 trois points tout en obtenant 33 points de leur banc dont 13 de Kyle Kuzma. Les Nets ont contrebalancé en frappant 52,2% sur le terrain et 10 points à trois points tout en obtenant 39 points de leur banc mené par 14 de Caris LeVert.

Il semblait que les Lakers étaient prêts à verrouiller les choses en deuxième mi-temps alors qu’ils poussaient rapidement l’avance à 13 au début du troisième trimestre, mais Brooklyn ne descendrait pas tranquillement. Chaque fois que les Lakers ont frappé un trois, les Nets avaient une réponse.

Brooklyn a réduit l’avance à un, mais les Lakers ont effectué une séquence de 26-4 entre les troisième et quatrième trimestres pour mettre le match de côté, mis en évidence par le signal sonore de Jared Dudley en battant trois pour terminer le troisième.

Les Nets étaient menés par Kyrie Irving qui a terminé avec 20 points et avait trois joueurs marquant à deux chiffres sur le banc.

Les Lakers ont également obtenu de grandes contributions de leur banc mené par les 16 points de Kyle Kuzma. Kentavious Caldwell-Pope a ajouté 11, Alex Caruso a ajouté huit points, tout comme Jared Dudley qui a vu une augmentation en quelques minutes en raison de JaVale McGee assis avec des symptômes pseudo-grippaux. Rajon Rondo a également ajouté 10 mentions d’aide à la tête de la deuxième unité.

La victoire a amélioré le record des Lakers à 36-9, y compris un record de route 20-4. Ils ont également amélioré leur dossier à 6-0 lors de la deuxième soirée consécutive cette saison.

La prochaine étape est la finale de leur road trip aux Grammy, une confrontation samedi soir avec les 76ers de Philadelphie.