Les Lakers accueillent l’ancienne équipe des Cavaliers de LeBron avec des victoires consécutives

Les Lakers de Los Angeles sont de retour à la maison pour un séjour rapide de deux matchs avant de partir pour un autre long voyage, à partir de lundi soir contre l’une des anciennes équipes de LeBron James, les Cavaliers de Cleveland.

Les Cavaliers de Cleveland, dans leur deuxième saison, depuis le départ de James pour Los Angeles, sont encore dans une phase transitoire de leur franchise. Ils ont investi à travers le repêchage dans deux gardes Collin Sexton et Darius Garland, tout en ayant quelques restes de leur équipe de championnat NBA 2016 en Kevin Love et Tristan Thompson.

Le mélange étrange s’est parfois avéré difficile pour l’entraîneur-chef John Beilein, qui a dû nettoyer un gâchis de sa propre création la semaine dernière. L’amour a eu plusieurs crises de colère sur le terrain qui ont mis l’accent sur sa place dans l’équipe et son désir non déclaré mais compris d’être échangé. Mais comme le dit le vieil adage, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Les Cavs ont bien rebondi après quelques histoires négatives pour remporter leurs deux derniers matchs.

Tristan Thompson avait un sommet en carrière de 30 points sur la route dans une victoire en prolongation sur les Pistons de Detroit, puis les Cavaliers ont étonné les Nuggets de Denver à domicile samedi soir. Ce n’est que la première fois depuis début novembre que les Cavs remportent deux matchs sur route de suite.

Les Lakers roulent en ce moment, tirant haut d’une énorme victoire sur la route à Oklahoma City sans leurs deux étoiles. Mais les Cavs ont un mélange intéressant de jeunesse et d’expérience qui pourrait leur permettre de garder les choses proches contre une équipe de Lakers plus grande et meilleure.

