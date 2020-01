Les Lakers accueillent l’équipe des Knicks jouant un meilleur ballon avec un nouvel entraîneur

Les Lakers de Los Angeles sont de retour sur le terrain ce soir alors qu’ils clôturent un séjour de près de 10 jours alors qu’ils accueillent une équipe des New York Knicks qui joue beaucoup mieux au basket-ball qu’ils ne l’étaient plus tôt dans la saison.

Les Knicks ont une fiche de 6-8 à leurs 14 derniers matchs sous l’entraîneur-chef intérimaire Mike Miller et ils ont presque réussi un bouleversement étonnant lors de leur dernier match dimanche après-midi, une défaite de 135-132 contre les Clippers de Los Angeles. Et peut-être que personne n’a plus profité du changement d’entraîneur de Mike Miller que l’ancien joueur de loterie des Lakers, Julius Randle.

Au cours des 14 matchs dont Miller a été l’entraîneur-chef, Randle affiche en moyenne 21,4 points et 10 rebonds par match tout en récoltant trois passes décisives par match. Il tire également un poil à moins de 34% de la ligne des 3 points tout en essayant plus de cinq par match.

En plus de Randle, les Lakers doivent se méfier de Marcus Morris, qui connaît l’une des meilleures saisons de sa carrière. Morris est en moyenne de 19 points et cinq rebonds tout en tirant près de 47% de la ligne des 3 points.

