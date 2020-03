Les Lakers accueillent les Nets, qui pourraient regarder l’ancien entraîneur de LeBron, Ty Lue

Les Lakers de Los Angeles reviennent sur le terrain mardi soir non pas contre un prétendant au championnat mais contre une équipe avec laquelle ils seront à jamais liés, du moins quand il s’agit de raconter l’histoire de la saison 2019-20 NBA. Des mois après leur bizarre voyage de pré-saison en Chine au milieu des tensions géopolitiques et économiques, les Lakers joueront les Brooklyn Nets pour la dernière fois cette saison mardi soir au Staples Center. Et les liens profonds entre les deux équipes pourraient devenir encore plus forts, au-delà du traumatisme partagé d’être des pièces d’échecs dans un incident international.

Les Nets ont époustouflé tout le monde samedi lorsqu’ils ont annoncé qu’ils s’étaient séparés de l’entraîneur-chef Kenny Atkinson, qui en était à sa quatrième saison comme entraîneur des Nets. Mais ça va encore mieux comme Vincent Goodwill de Yahoo a rapporté mardi que Kyrie Irving espère retrouver son ancien entraîneur-chef des Cavaliers, Ty Lue. Le paris sportifs en ligne BetOnline a également Lue comme favori 5/4 pour être le prochain entraîneur-chef des Nets.

Lue, bien sûr, a été courtisé par les Lakers de Los Angeles l’été dernier avant la rupture des négociations contractuelles et les Lakers ont finalement atterri sur Frank Vogel. Il suffit de dire que la décision Vogel s’est révélée être la bonne, car les Lakers ne sont qu’à deux matchs et demi des Milwaukee Bucks pour le meilleur record de la NBA.

Cependant, l’intrigue des Nets subissant un changement d’entraîneur et le meilleur candidat est celui qui partage un lien fort avec LeBron James, couplé avec les événements de l’année dernière, ainsi que le retour éventuel de Kevin Durant, l’histoire des Lakers-Nets semble commencer tout juste.

