Les Lakers balayent les Spurs dans la saison 2019-2020 de la NBA derrière les six trois points de LeBron James

Les Los Angeles Lakers ont défait les San Antonio Spurs, 129-102.

Les deux équipes ont commencé le match à froid car aucune des deux parties n’a pu profiter de certains regards ouverts, mais les Spurs ont pris les devants après avoir frappé trois trois-points. Les Lakers ont réussi à répondre en entrant dans la peinture et en convertissant des looks à pourcentage élevé sous le panier.

Los Angeles et San Antonio ont finalement échangé leur avance au milieu du trimestre alors que chacun cherchait à attaquer le panier pour les layups. Malgré un jeu bâclé pour clore la période, les Lakers ont quand même amorcé le deuxième quart-temps 21-2 après un joli sauteur de milieu de gamme Davis.

La défense de Los Angeles est sortie active pour entamer le deuxième quart-temps, car elle a fait un bon travail de rotation et de contestation de toutes les tentatives de tir de San Antonio, les forçant à une sécheresse de score avant un Bryn Forbes à trois points. Rajon Rondo a pu profiter du manque d’attention de la défense des Spurs et a contribué à étendre la tête de l’équipe.

Le tandem big man de Davis et Dwight Howard a fourni une belle remontée alors que la paire protégeait bien la peinture et se détachait pour quelques tentatives de lob. LeBron James a finalement réussi à clôturer la période, obtenant facilement la clé et se convertissant à des looks difficiles pour porter Los Angeles à 51-41.

Contrairement au premier trimestre, les Lakers ont connu un bien meilleur départ offensif au troisième trimestre, car ils ont pu convertir leurs tentatives de périmètre après avoir accéléré le basket-ball. Le duo All-Star de Davis et James a trouvé son rythme marquant le basket-ball et a poussé l’avance à deux chiffres.

JaVale McGee a eu un excellent relais dans la période car il était partout aux deux extrémités du court, donnant à Los Angeles une belle étincelle. Malgré cela, les Spurs ont réussi à prendre les devants, mais les Lakers ont quand même amorcé le quatrième trimestre avec une avance de 87-74.

Les deux équipes ont tiré à distance en échangeant plusieurs trois points, mais James a pris feu alors qu’il a frappé cinq trios consécutifs pour mettre Los Angeles bien devant. Son barrage marquant semblait démoraliser les Spurs car ils n’étaient pas en mesure de courir pour combler l’écart et les Lakers balayeraient la série de saisons NBA 2019-2020.