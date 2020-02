Les Lakers célèbrent l’héritage de Kobe Bryant, mais ne sont pas à la hauteur des blazers

À leur premier match depuis le décès de Kobe Bryant, les Lakers de Los Angeles ont perdu contre les Portland Trail Blazers, 127-119.

Tout comme le reste de la ligue, le match a commencé avec une violation de 24 et huit secondes du chronomètre des tirs pour honorer Bryant, mais Los Angeles est apparu à plat après l’hommage émotionnel avant le tipoff. Cependant, quelques dunks de LeBron James et Anthony Davis ont finalement semblé faire bouger les Lakers et ils ont réussi à prendre la tête.

Los Angeles a bien défendu la peinture alors que Davis et JaVale McGee ont enregistré plusieurs blocs entre eux, mais Portland a réussi à tirer depuis le périmètre pour le garder proche. Les Trail Blazers ont terminé le quart avec une fiche de 8-0 et les Lakers se sont retrouvés en retrait 38-36.

Le violet et l’or ont bien tiré du terrain pour commencer le deuxième quart-temps, car ils ont pu profiter de leur taille et marquer des paniers faciles à côté de la jante. Dwight Howard en a été le principal bénéficiaire, capturant des passes au plus profond de la zone réglementée et alimentant quelques dunks.

Portland est resté à distance de frappe alors que Damian Lillard et Hassan Whiteside ont porté leur attaque, mais Los Angeles a pu suivre le rythme. Avery Bradley s’est converti sur deux lancers francs à la fin du quart et a donné aux Lakers une mince avance de 62-60 à la mi-temps.

Los Angeles a pris un départ lent aux deux extrémités pour entamer le troisième quart alors qu’ils luttaient pour obtenir de bons tirs à l’offensive tandis que Lillard enterrait une paire de trois profonds pour donner l’avantage à Portland. Cependant, Davis a continué ses tirs chauds sur le terrain, nettoyant une miss Danny Green et clouant un trois pour reprendre la tête.

L’intensité du concours a considérablement augmenté au milieu du cadre, mais Lillard a pris feu au-delà de l’arc pour remettre les Blazers en place. En conséquence, les Lakers sont entrés dans le dernier tableau 103-96.

L’offensive de Los Angeles a stagné pour commencer le quatrième quart, car ils n’ont pu obtenir aucun de leurs tirs, y compris quelques regards dans la peinture. Cependant, les chants de «Kobe!» Ont semblé redynamiser l’équipe alors qu’ils poursuivaient une séquence de 9-0 pour réduire le déficit.

Les Blazers ont pu se réinstaller et recommencer à exécuter leur attaque, gardant les Lakers à distance avec des paniers faits en temps opportun. Los Angeles n’a pas pu aligner suffisamment d’arrêts dans le tronçon et finirait par perdre son deuxième match consécutif.