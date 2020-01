Les Lakers cherchent à balayer NYC consécutivement lors de leur visite aux Brooklyn Nets

Les Lakers de Los Angeles sont toujours dans la Big Apple, mais ils changent de quartier ce soir alors qu’ils traversent le pont de Brooklyn pour affronter l’ancien colistier de LeBron Kyrie Irving et les Brooklyn Nets.

Les Nets connaissent une année étrange et non, ce n’est pas seulement le terrain gris sur lequel ils décident de jouer de nombreux matchs à domicile. On aurait probablement dû s’y attendre cette saison, Kevin Durant étant de retour pour l’année et les Nets ajoutant le mercuriel Irving à ce qui avait été une atmosphère collégiale pendant quelques années.

Et l’expérience d’Irving, y compris le fait d’avoir raté plus de 25 matchs cette semaine, est devenue encore plus étrange la semaine dernière lorsqu’il a discuté de la croissance que les Nets doivent faire pour être un candidat au championnat. Il a nommé certains de ses coéquipiers, mais pas tous. Le monde de Kyrie est toujours intéressant et même avec la suppression des Nets au bas de l’image des séries éliminatoires de l’Est, il est toujours aussi convaincant.

Irving, ainsi que Spencer Dinwiddie, originaire de Los Angeles, sont les joueurs à surveiller pour les Nets sur le périmètre. De plus, la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées à Brooklyn, Jarrett Allen a obtenu l’un des meilleurs blocages que nous ayons jamais vus contre LeBron James.

Les Nets ne sont pas très bons, mais ils ne sont pas si mauvais non plus. La deuxième nuit d’un dos à dos dans la ville qui ne dort jamais, les Lakers ne peuvent pas se permettre de démarrer lentement comme ils l’ont fait plus tôt cette semaine à Boston.

