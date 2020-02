Les Lakers cherchent à prendre un dérapage de deux matchs lors de leur visite des Kings à Sacramento

Les Lakers de Los Angeles n’ont pas le temps de s’attarder sur la défaite du match d’hier soir contre les Portland Trail Blazers alors qu’ils sont à Sacramento pour affronter les Kings.

Les Lakers et les Kings ont récemment été liés à des rumeurs commerciales, mais c’est la seule chose que les deux équipes partagent cette saison. Après que les Kings aient été l’une des équipes les plus excitantes de l’année dernière, ils sont devenus une corvée à surveiller et sont redevenus l’une des équipes les plus décevantes de la ligue.

Après avoir été une équipe qui a joué à l’une des allures les plus rapides de la ligue, les Kings ont chuté jusqu’au 28e. Ce manque de rythme par rapport au reste de la ligue a rendu plus difficile pour les Kings de prendre les équipes comme ils l’ont fait l’année dernière, déclenchant une attaque de transition après une attaque de transition.

Les Kings ont des joueurs talentueux, mais jusqu’à présent, ils ont été une collection de talents qui n’a pas compris comment bien jouer ensemble. Ce soir est une excellente occasion pour les Lakers de se réaffirmer en tant qu’équipe dominante qu’ils ont été tout au long de la saison.

