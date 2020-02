Les Lakers cherchent à prolonger leur séquence de victoires alors que LeBron James siège aux Warriors

LeBron James manquera son troisième match de la saison jeudi soir lorsque ses Lakers de Los Angeles affronteront les Golden State Warriors au Chase Center de San Francisco. Les Lakers disent que James est aux prises avec une aine gauche douloureuse, la même maladie que James a perdu la victoire sur la route des Lakers le 11 janvier à Oklahoma City.

Les Lakers sont déjà venus ici, même dans des circonstances plus difficiles, et ont gagné. Ils n’avaient pas non plus Anthony Davis lors de cette victoire du 11 janvier et le Thunder, un verrou pour les éliminatoires cette saison, était un adversaire de bonne qualité. Davis devrait être dans l’alignement des Lakers ce soir, ce qui poussera probablement Rajon Rondo dans l’alignement de départ des Lakers pour le faire diriger le spectacle.

Dans la victoire du 11 janvier, Rondo a joué l’un de ses meilleurs matchs de la saison avec 21 points, 12 rebonds et huit passes décisives tandis que Kyle Kuzma a ouvert la voie avec 36 points.

Les Lakers ont joué un match relativement serré contre les Warriors en février, le premier match qu’Andrew Wiggins a joué dans l’uniforme des Warriors. Avec Draymond Green de retour également, les Lakers auront une tâche un peu plus difficile devant eux, surtout sans LeBron. Bien que les Warriors détiennent le pire record de la ligue, ce soir est une grande opportunité pour eux de marquer une victoire sur la meilleure équipe de l’Ouest dans un match télévisé national.

.