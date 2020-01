Les Lakers classent Anthony Davis comme douteux pour jouer aux Rockets

Les Lakers de Los Angeles classent le grand homme vedette Anthony Davis comme discutable pour le match de samedi contre les Rockets à Houston.

Le Davis de 6 pieds 10 pouces, qui a raté quatre matchs consécutifs avec un coccyx meurtri, affiche en moyenne 27,1 points et 9,4 rebonds par match cette saison.

Selon Dave McMenamin d’ESPN, Davis ne s’est pas entraîné avec les Lakers vendredi. Mais il a suivi un entraînement individuel, et il semble que son statut de joueur sera une véritable décision de jouer.

McMenamin écrit:

Davis a suivi un entraînement individuel sur le terrain après l’entraînement, mélangeant le sprint léger et le tir ponctuel dans un exercice complet avec plusieurs membres de l’équipe d’entraîneurs des Lakers.

Le vétéran de huit ans devrait prendre sa décision de revenir samedi en fonction de la façon dont il réagit à son entraînement d’avant-match, a déclaré une source de la ligue à ESPN.

Si Davis ne peut pas y aller, les Lakers iraient un peu plus petit et commenceraient Kyle Kuzma à sa place à l’attaquant. Le jeune attaquant de 6 pieds 8 pouces affiche en moyenne 12,9 points et 3,8 rebonds en 24,4 minutes par match.

Les Rockets semblent s’attendre à ce que Davis joue, car l’entraîneur-chef Mike D’Antoni a fait référence à un plan lors de l’entraînement de vendredi pour «jouer deux gros» pendant la majeure partie du match pour contrer la taille des Lakers.

C’est un gros match pour les Rockets (26-14) qui, la semaine dernière, pensaient que la meilleure tête de série de la Conférence Ouest était réalisable. Cependant, après avoir perdu trois matchs sur quatre, ils sont maintenant six de retour dans la colonne des défaites des Lakers (33-8), tête de série à mi-parcours de la saison 2019-2020.

Le match de samedi est le premier de trois cette saison entre les Rockets et les Lakers, et il est difficile de voir un chemin pour que Houston attrape Los Angeles sans remporter la majorité de ces rencontres en tête-à-tête.

Le pourboire est prévu à 19 h 30. heure locale de Toyota Center à Houston, avec le jeu diffusé à l’échelle nationale sur ABC.

