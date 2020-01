Les Lakers commencent à s’entraîner sous le soleil, les joueurs ne sont toujours pas prêts à parler

Les Lakers de Los Angeles continuent de revenir à quelque chose qui ressemble à une routine normale et ont poursuivi ce travail jeudi, avec une pratique avant le match de vendredi soir contre les Portland Trail Blazers, leur premier match depuis la mort de Kobe Bryant, son sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dimanche.

Pour la deuxième journée consécutive, les Lakers ont commencé à s’entraîner de manière non conventionnelle. Hier, après avoir joué au football sur un terrain à côté de leur centre d’entraînement, les joueurs étaient sur le terrain à jouer au football et à courir les uns contre les autres pour se préparer à une journée complète de travail. L’entraîneur-chef Frank Vogel a déclaré aux journalistes que c’était une idée simple, juste pour courir avec un peu de soleil. Mark Medina de USA Today a surpris LeBron James et Anthony Davis essayant également d’alléger l’ambiance.

Mais alors que les Lakers continuent de travailler pour retrouver le rythme de leur saison, ils ne sont toujours pas prêts à parler avec les médias de la perte de Bryant. Pour la deuxième journée consécutive, Frank Vogel a été le seul représentant de l’équipe à s’adresser aux médias, selon Mark Medina d’USA TODAY.

Les Lakers peuvent prendre la parole vendredi soir ou après le match de vendredi soir. Cependant, étant donné la sensibilité de toutes les personnes impliquées, les joueurs peuvent encore attendre un peu avant de se rendre disponibles pour les questions des journalistes.

