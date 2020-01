Les Lakers de Los Angeles présentent aux Brooklyn Nets de multiples affrontements difficiles

Avant le match de jeudi soir, les Nets de Brooklyn ont l’avantage de prendre deux jours de repos pendant que les Lakers de Los Angeles jouent à la deuxième extrémité d’un match consécutif – et au quatrième concours de leur road trip de cinq matchs.

En dehors du calendrier, les Lakers ont le dessus sur leur match contre les Nets.

Anthony Davis a deux matchs à son actif après avoir passé la majeure partie de janvier avec une contusion de fessier maximus. Bien sûr, l’autre moitié du duo de Los Angeles, LeBron James, crée toujours des décalages.

Ces deux, avec la combinaison de JaVale McGee et Dwight Howard, présentent au reste de la NBA une tâche intimidante, car la plupart de la ligue s’est orientée davantage vers le port d’ailes et moins de gros qui peuvent ancrer la peinture. Jeudi, pourrait fournir à Kenny Atkinson l’occasion unique d’utiliser à la fois DeAndre Jordan – s’il est autorisé – et Jarrett Allen en même temps afin de combattre les gros de LA.

C’est aussi une occasion rare où Brooklyn pourrait utiliser trois gros, mais Nic Claxton (contusion à l’épaule gauche) est douteux.

Pourtant, les Nets ont besoin de Kyrie Irving pour faire son truc. Et il aura Avery Bradley sur lui toute la nuit.

Les Lakers sont une équipe difficile à battre pour n’importe qui. Les Nets étant au milieu du dérapage, les choses sont également plus difficiles pour Brooklyn.

Brooklyn a une chance, en particulier de Joe Harris et Taurean Prince sont de loin. Mais ce jeu nécessitera un plan de match très détaillé de Kenny Atkinson – et, bien sûr, les Nets doivent l’exécuter.

