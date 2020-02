Les Lakers de retour à domicile pour affronter les Rockets de Houston

Avec seulement quelques minutes avant l’expiration de la date limite de négociation de la NBA, l’attention se reportera bientôt sur le calendrier de la NBA et les matchs de ce soir. Les Lakers de Los Angeles, qui pourraient encore avancer d’ici la date limite, accueilleront l’une des équipes qui ont effectué un changement majeur avant la date limite dans les Houston Rockets.

Plus tôt cette semaine, les Houston Rockets ont échangé le centre de longue date Clint Capela dans un accord de quatre équipes qui a fait atterrir Robert Covington du Minnesota avec les Rockets. Selon Jonathan Feigen du Houston Chronicle, Covington devrait être uniforme ce soir pour les Rockets. L’autre joueur qu’ils ont acquis dans le commerce, Jordan Bell, a été échangé aux Grizzlies de Memphis, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

En se débarrassant de Capela et de Bell, l’identité des Rockets est aussi claire que possible. Ils s’appuieront davantage sur le concept de la petite balle, en s’appuyant fortement sur PJ Tucker au centre, en raison de l’incapacité de Russell Westbrook à bien tirer de l’extérieur. Cela impose également plus à Westbrook, Harden, Tucker et à tout le monde d’être une unité de rebond cohérente.

Cette mince et petite zone avant sera mise à l’épreuve ce soir par l’équipe la plus meurtrière de la ligue à Los Angeles. Ils sont physiques, plus gros et plus qualifiés que chaque zone avant. Il sera intéressant de voir si le pari de Daryl Morey sur le tir à 3 points l’emporte sur l’importance du rebond fonctionne pour Houston ce soir.

