Les Lakers de retour vendredi pour affronter Grizzlies en avant-première potentielle des éliminatoires

Le basket des Lakers de Los Angeles est de retour. Vendredi soir, la meilleure équipe de la Conférence de l’Ouest est de retour au jeu et son premier match de retour de la pause des étoiles pourrait être un préfiguration de son premier match à la fin de la saison régulière, alors qu’elle affronte les Grizzlies de Memphis qui sont actuellement dans le No 8 place à l’Ouest.

Les Grizzlies sortent d’une défaite rapprochée hier soir à Sacramento et commencent ce que John Schuhmann de NBA.com a surnommé le calendrier le plus difficile de la ligue, avec 16 de leurs 28 matchs restants sur la route, y compris ce soir au Staples Center.

Memphis a fait transpirer les Lakers fin novembre lors d’une étroite victoire de 108-107 des Lakers au FedEx Forum. Cependant, alors que les Grizzlies sont restés inchangés, ils ont apporté plusieurs petits changements à leur liste. Gorgui Dieng leur donne une profondeur supplémentaire au centre derrière Jonas Valanciunas et l’ancien sélectionneur de loterie Josh Jackson a fait son chemin hors de la G League et dans la rotation des Grizzlies.

Memphis n’est en aucun cas enfermé dans les séries éliminatoires, détenant une avance de 4 matchs dans la colonne des pertes sur Portland, 9e. Les Grizzlies, à vrai dire, ont beaucoup plus de pièces mobiles que les équipes actuellement présentes dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest et c’est en grande partie parce qu’ils ne s’attendaient même pas à ce qu’ils soient ici. Pourtant, ils ont une tonne de talent pour laquelle les Lakers doivent être préparés, surtout parce qu’ils pourraient les voir plus tard dans les séries éliminatoires.

.