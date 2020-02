Les Lakers de San Francisco affronteront les Warriors après l’échange Wiggins-Russell

Les Los Angeles Lakers chercheront à rebondir après avoir été stupéfaits à domicile par les Houston Rockets jeudi soir alors qu’ils emmènent un week-end rapide dans le nord de San Francisco pour affronter les Golden State Warriors, qui eux-mêmes commencent avec une table rase après une échéance commerciale chargée.

Les Warriors étaient impliqués dans l’un des plus gros métiers de la date limite, impliquant des choix de loterie futurs et passés. Les Warriors ont échangé D’Angelo Russell contre les Timberwolves du Minnesota contre Andrew Wiggins, un choix parmi les 3 premiers protégés en 2021 et un choix en 2021 au 2e tour. Les Wolves ont également reçu Omari Spellman et Jacob Evans dans l’accord.

L’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, a déclaré aux journalistes vendredi qu’il y avait une chance que Wiggins soit en uniforme pour le match de ce soir contre LeBron James, Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles, mais qu’il y a beaucoup d’obstacles procéduraux à surmonter avant que cela ne puisse officiellement se produire. .

Si Wiggins joue, cela ajoutera un autre niveau d’intrigue au jeu. Pour une raison quelconque, peut-être étant échangé au Minnesota pour Kevin Love avant de jouer un match avec LeBron, Wiggins joue bien au-dessus de sa moyenne de carrière contre James. En 10 matchs contre LeBron, Wiggins a une moyenne de 26 points, tirant 45% de la ligne des 3 points et 54% du peloton au total. Cependant, Wiggins n’a que 1-9 contre LeBron dans ces matchs.

Le match de ce soir devrait également présenter divers hommages et mémoriaux à Kobe Bryant. Le match sera retransmis à l’échelle nationale sur ABC à 20h30. EST.

