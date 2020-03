Les Lakers décrochent leur première place en séries éliminatoires depuis la saison 2012-13 de la NBA

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Bucks de Milwaukee et décroché leur première place en séries éliminatoires depuis la saison 2012-13 de la NBA.

Giannis Antetokounmpo a fait sentir sa présence dès le début, marquant 10 des 13 premiers points des Bucks au premier quart. Les Lakers ont eu du mal à faire bouger les choses du côté offensif et n’ont converti que deux de leurs 12 premières tentatives de placement.

Trois paniers consécutifs d’Anthony Davis et LeBron James ont aidé Los Angeles à se rapprocher à un point de Milwaukee à la marque de 4:30. Les Bucks ont répondu avec cinq points sans réponse, renforçant une fois de plus leur avance alors que les malheurs des Lakers refaisaient surface.

Un tir de banque flottant d’Alex Caruso a mis fin à une longue sécheresse avec un peu plus d’une minute à jouer dans le premier. Los Angeles a marqué cinq points supplémentaires au cours de cette période, mis en évidence par un lay-up de Kentavious Caldwell-Pope et a suivi les Bucks 22-19 à la fin du premier trimestre.

Caldwell-Pope a lancé les efforts de marquage de l’équipe au deuxième quart avec un tir de saut de tir, mais Brook Lopez a rapidement répondu en drainant son deuxième trois points de la nuit. Il en a ajouté un autre à la marque de 8:17, forçant l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel à appeler un temps mort.

Malgré à un moment donné derrière les Bucks 39-28, les Lakers pourraient lentement éliminer le déficit. Un trois points de Caruso et une paire de lancers francs effectués par Kyle Kuzma et Avery Bradley ont ramené Los Angeles à une marge de deux points.

Avec un peu plus de deux minutes à jouer au deuxième quart-temps, les Lakers ont pris leur première avance du match sur un slam dunk de James. Les deux équipes ont échangé des paniers jusqu’à ce qu’un pointeur tardif de trois points par Kuzma permette à Los Angeles d’égaliser le score à 48 pour la mi-temps.

Pour entamer la deuxième mi-temps, les Lakers ont effectué une séquence de 18-0 pour prendre leur première avance significative à 68-55.

Alors que les Bucks ont effectué quelques points, James et Davis ont répondu à chaque fois. Alors que James terminait avec un quasi-double-double (37 points, huit rebonds et huit passes décisives), Davis avait un quasi-double-double (30 points et neuf rebonds).