Les Lakers désireux d’échanger n’importe qui sauf LeBron ou AD pour s’améliorer

Bien que presque tous les contrats signés au cours de la frénésie des dépenses de 2016 sortent des livres cet été, ouvrant de l’espace pour de nombreuses équipes, de nombreux experts anticipent une échéance commerciale calme. Mais avec un mois avant la date limite du 6 février, il est beaucoup trop tôt pour rendre de telles décisions. Au cas où vous auriez besoin de preuves supplémentaires, les Lakers de Los Angeles cherchent à être agressifs dans leur quête d’un championnat.

Les Lakers, qui ont été mentionnés pour écouter les offres de l’attaquant de troisième année Kyle Kuzma, sont prêts à échanger n’importe qui sur la liste, autre que LeBron James et Anthony Davis, pour améliorer leurs espoirs de titre, selon Tania Ganguli de Los Angeles Times.

Kuzma est facilement leur atout le plus échangeable étant donné qu’il est sur son contrat de recrue et est vraiment le seul jeune joueur de la liste des Lakers qui a montré qu’il peut marquer de manière cohérente au niveau de la NBA. Bien qu’il ne soit pas clair quel serait le niveau d’intérêt pour les autres jeunes comme Alex Caruso et Talen Horton-Tucker, le dernier rapport montre que, fondamentalement, personne n’est en sécurité sur la liste des Lakers autres que les stars. Jusqu’au 6 février à 15 h EST, c’est.

