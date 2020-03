Les Lakers devraient avoir Dion Waiters pour l’entraînement lundi

Les Lakers de Los Angeles ne se contenteront pas de rencontrer Dion Waiters lundi, comme indiqué précédemment, mais ils jugeront également de sa disposition physique à contribuer à l’équipe. Après que les Lakers aient fait une sélection dimanche pour dégager une place dans leur équipe, les Lakers auront des serveurs pour un entraînement pour montrer qu’il est prêt à aller pour une équipe avec des conceptions pour gagner un championnat NBA, selon Dave McMenamin d’ESPN.

Waiters, ancien client du président des Lakers, Rob Pelinka, est actuellement représenté par Rich Paul et Klutch Sports, qui représentent bien sûr LeBron James, Anthony Davis et une foule d’autres stars de la NBA. Waiters sort d’une rude saison 2019-2020 avec le Miami Heat, où il n’a disputé que trois matchs et a été suspendu à plusieurs reprises pour violation des règles de l’équipe.

Les serveurs ont enregistré une moyenne de 9,3 points en carrière par match cette saison et n’ont joué que 42 minutes au total cette saison. Au cours des dernières saisons, Waiters a été déraillé par des blessures à la cheville après une saison en carrière avec le Miami Heat en 2016-17. Cependant, si les Lakers peuvent décrocher l’or avec un autre agent libre de grand nom qui est tombé en disgrâce, comme ils l’ont fait avec Dwight Howard en août, alors renoncer à Daniels pour ajouter des serveurs peut en valoir la peine.

D’autres joueurs vétérans tels que Tyler Johnson, Allen Crabbe et Jamal Crawford pourraient également être des cibles potentielles pour les Lakers.

