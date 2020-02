À la date limite commerciale 2019-20 NBA, le vice-président des opérations de basket-ball des Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, a décidé de rester avec la formation.

Alors que les Lakers étaient fortement liés à Marcus Morris dans les dernières heures, le prix demandé par les New York Knicks était tout simplement trop pour une location de quatre mois.

Étant donné que les Lakers n’avaient pas non plus les actifs nécessaires pour faire un mouvement significatif, la voie réaliste était toujours de signer un joueur via le marché de rachat du 1er mars.

Avec Darren Collison ne revenant pas, les Lakers devraient avoir une conversation avec Dion Waiters, selon Adrian Wojnarowski de ESPN:

Dans un avenir proche, les Lakers devraient avoir une conversation exploratoire avec Dion Waiters, ont déclaré des sources de la ligue. Le président des Lakers et GM Rob Pelinka a précédemment représenté Waiters en tant qu’agent de joueur.

Semblable à la situation de Dwight Howard en 2019, agence libre de la NBA, les Lakers veulent un processus de ressenti sur l’état d’esprit des serveurs après avoir été levé:

Les Lakers recherchent la ligue pour un gardien de jeu et envisagent plusieurs possibilités, notamment d’attendre pour voir qui d’autre pourrait devenir disponible sur le marché du rachat. Comme les Lakers l’ont fait avec l’agent libre Dwight Howard, il doit y avoir un processus de ressenti sur l’état d’esprit des Waiters après la fin tumultueuse de sa carrière à Miami Heat, ont indiqué les sources.

Dans la seule saison 2019-2020 de la NBA, les serveurs suscitent des inquiétudes. En plus d’être suspendu pour l’ouverture de la saison des Miami Heat pour «conduite préjudiciable à l’équipe», il a été suspendu 16 matchs de plus depuis.

Et après avoir été échangé aux Grizzlies de Memphis dans le cadre d’un accord à trois équipes, Waiters a été levé peu de temps après et devra 4,2 millions de dollars sur trois saisons.

Malgré les circonstances, il est important de noter que Waiters est représenté par Rich Paul, agent de Klutch Sports, ce qui rend les choses certainement intéressantes.