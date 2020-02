Les Lakers différents sans LeBron James sur les «deux bouts du sol»

LeBron James a été la principale raison pour laquelle les Lakers de Los Angeles ont connu autant de succès au cours de la saison 2019-20 NBA.

Bien qu’il soit en 17e année d’une carrière déjà illustre, James a en quelque sorte réussi à défier Father Time et à continuer de jouer à un niveau qui se situe carrément parmi l’élite.

Bien que James ne soit pas tout à fait le même niveau d’athlète qu’il était autrefois physiquement, il est toujours l’un des joueurs les plus cérébraux de la ligue et cela montre comment il contrôle un jeu de la pointe au cor final.

Cependant, James n’était clairement pas nécessaire contre les Golden State Warriors alors que les Lakers les faisaient exploser, 116-86. L’athlète de 35 ans était une égratignure du concours alors qu’il soignait une aine douloureuse, mais était toujours sur le banc pour soutenir ses coéquipiers.

Dans son interview d’après-match, l’entraîneur-chef Frank Vogel a expliqué à quel point l’équipe avait l’air différente sans James sur le terrain et comment les joueurs pouvaient progresser en son absence, via Spectrum SportsNet:

“Eh bien, nous sommes différents aux deux extrémités du sol. LeBron est probablement notre meilleur communicateur sur la défensive. Donc, il appelle des couvertures, mettant les gars aux bons endroits. Et évidemment, il a le ballon dans ses mains une tonne en orchestrant offensivement l’action.

Alors avez cette responsabilité ce soir, et Alex et ces gars-là ont bien orchestré et dirigé l’infraction et nous ont obtenu un W. »

La résurgence de James sur la défensive a été une agréable surprise car il a acquis une réputation au cours des dernières saisons pour ne pas avoir essayé à cette fin dans le but de se préserver pendant toute la durée des matchs. La plupart des gens diraient que c’est la bonne chose à faire compte tenu du nombre de minutes de carrière qu’il a joué et de l’histoire récente des blessures, mais il a certainement essayé beaucoup plus dur cette saison régulière que lors des précédentes.

James est l’un des rares véritables manipulateurs de balles et meneurs de jeu de l’équipe, alors le faire sortir de l’alignement peut paralyser leur attaque. Cependant, Alex Caruso et Rajon Rondo ont pu maintenir le navire à flot contre Golden State alors qu’ils obtenaient une pénétration dribble et ont pu faire payer la défense lorsqu’ils sont entrés dans la peinture.

La santé de James devrait être de la plus haute importance pour le violet et l’or car il est leur pièce la plus importante et ils auront besoin de lui à 100% s’ils espèrent participer à la finale de la NBA 2020 en juin.