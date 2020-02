Les Lakers disent au revoir à Kobe Bryant

Après que les Lakers ont annoncé l’annulation du match contre les Clippers, Ce vendredi a été le moment le plus nostalgique de la NBA, alors que Los Angeles rendait hommage à Kobe Bryant, sa fille Gianna, ainsi qu’aux sept autres morts dans l’accident d’hélicoptère dimanche dernier.

Dans les 19060 sièges Staples Center Des t-shirts Lakers portant les numéros 24 et 8 ont été placés, cependant, il a souligné que des fleurs étaient placées dans des endroits où Kobe et sa fille étaient la dernière fois qu’ils étaient allés rendre visite à l’équipe de leurs amours, avec un bouquet de roses

Au centre deux compositions florales avec les chiffres 8 et 24, en plus de «se souvenir de Kobe & rdquor;. Usher, Leonard Cohen en arrière-plan, et l’hymne américain chanté par Boyz II Men ils étaient les plus mélancoliques de la nuit, dans lesquels une vidéo de chaque moment de la carrière de l’athlète a été diffusée, depuis son arrivée au repêchage, son premier match, les affrontements avec Michael Jordan, ses anneaux et le dernier match où il a récolté 60 points, pour en souligner quelques-uns.

Le chronomètre a été arrêté avec 24,2 secondes et enrôlé, par Lebron JamesCependant, à chacune des victimes, il a jeté le journal, a consacré quelques mots à Bryant, à qui il a indiqué qu’ils ne l’oublieront jamais, et s’est rendu sur le banc avec ses compagnons, qui n’ont pas pu retenir les larmes.

Le jeu a commencé, mais maintenant c’était le Le tour des Lakers de tenir le ballon pendant 24 secondes, ainsi que le Portland huit, dans ce qui sera marqué comme l’un des épisodes les plus importants de l’histoire des Lakers et de la NBA.

