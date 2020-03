Les Lakers doivent s’entraîner dans les gymnases à domicile ou au centre de formation en santé de l’UCLA au milieu d’un arrêt du coronavirus

Le monde du sport dans son ensemble continue de comprendre comment procéder à la suite de la pandémie de coronavirus qui a fermé toutes les grandes ligues sportives dans un avenir prévisible.

Les Lakers de Los Angeles, qui étaient au milieu d’une saison en lice pour le championnat, attendent maintenant simplement la chance de se remettre sur le terrain.

Cependant, ils devront attendre dans un relatif isolement car la NBA a fortement déconseillé de se réunir en équipe pour ralentir la propagation du virus. Les Lakers se sont réunis en équipe par conférence téléphonique pour discuter de ce qu’ils peuvent faire pour aider à aplanir la courbe.

Lors de cette conférence téléphonique, les joueurs ont été invités à s’entraîner à la maison ou seul au centre d’entraînement pour suivre les directives de la distanciation sociale, selon Dave McMenamin de ESPN:

Lors de la conférence téléphonique de l’équipe des Lakers aujourd’hui pour discuter du protocole lors de la propagation du coronavirus, les joueurs ont été invités à ne s’entraîner que dans le centre d’entraînement ou dans leur gymnase à domicile, pour des raisons de sécurité, ont déclaré des sources à ESPN. Et les joueurs doivent vérifier avec l’équipe quotidiennement

– Dave McMenamin (@mcten) 16 mars 2020

Au cours du mois prochain, les équipes devront prendre des mesures sans précédent afin d’assurer la sécurité des joueurs et de leurs familles. Les Lakers restent chanceux car personne dans l’organisation n’a été testé positif pour le coronavirus, mais ils devront rester vigilants pour qu’il en soit ainsi.

Si la NBA revient pour la saison 2019-2020 de la NBA, il sera intéressant de voir comment les Lakers – ainsi que le reste de la ligue – gèrent leur éloignement les uns des autres pendant une période aussi longue.

Ce sera peut-être un avantage pour les Lakers – qui gèrent rarement la charge cette saison – d’avoir un repos allongé avant les éliminatoires de la NBA 2020. Ou peut-être que cela pourrait nuire à la chimie que l’équipe a construite si facilement.

Quoi qu’il en soit, la santé et la sécurité des joueurs et des autres membres de la ligue passent avant tout et les Lakers devront continuer à naviguer dans cet inconnu comme bon leur semble.