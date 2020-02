Les Lakers dominent pour décrocher un dérapage de deux matchs contre les Kings à Sacramento

Les Lakers de Los Angeles ont dominé les Kings de Sacramento samedi soir alors qu’ils se frayaient un chemin sur une séquence de deux défaites consécutives, battant les Kings à la perfection, 129-113. LeBron James a réussi un triple double de 15 points, 11 passes et 10 rebonds tandis qu’Anthony Davis a mené l’équipe avec 21 points dans la nuit.

En plus des deux étoiles, les Lakers ont eu plusieurs autres contributions. Avery Bradley avait 19 points tandis que quatre autres joueurs ont marqué au moins neuf points ou plus pour les Lakers. De’Aaron Fox avait un sommet de 24 points, mais il n’a pas obtenu beaucoup d’aide de ses coéquipiers aux deux extrémités, les Lakers tirant à plus de 50% du terrain et à plus de 44% de la ligne des 3 points.

Les Lakers avaient perdu leurs deux derniers matchs, alors samedi a été une excellente soirée pour revenir au basket-ball gagnant auquel ils sont habitués tout au long de la saison. Maintenant, les Lakers retourneront à Los Angeles où ils commenceront à jouer six de leurs huit prochains matchs à domicile, en commençant mardi contre San Antonio.

