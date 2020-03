Les Lakers donnent aux Clippers une leçon de champions

Il n’y a personne pour s’arrêter Los Angeles Lakers. La franchise dirigée par Frank Vogel est récemment en état de grâce. Dans les dimanches NBA ont réussi à battre leurs voisins, Los Angeles Clippers, pour un résultat de 112-103. De cette façon, le violet et l’or ont réussi à «charger» deux des grands candidats pour le ring (Clippers et Bucks) en moins d’une semaine.

La réunion a été marquée par l’égalité existante dans les modèles des deux équipes. Tout au long du premier semestre, les deux ont montré une défense solide dans laquelle les Clippers ont réussi à être un peu plus efficaces et à se reposer avec un léger avantage, et grâce à une bonne Paul George.

Cependant, le gène compétitif de LeBron James et Anthony Davis Il a explosé à partir du troisième quart-temps, et après avoir rapidement contourné le résultat, les Lakers ont réussi à conserver l’avantage jusqu’à la finale.

Un arreón des Los Angeles Clippers dans les premières minutes du dernier quart-temps a maintenu la tension jusqu’au bout, mais les Lakers ont réussi à le supporter et à s’éloigner plus loin au classement de la Conférence Ouest.

Le MVP du match a été LeBron grâce à ses 28 points, 7 rebonds et 9 passes décisives. Anthony Davis, deuxième épée avec 30 points et 8 rebonds. Très importante la rencontre faite par Avery Bradley, qui s’est terminée avec 24 points et 3 rebonds.

Chez les Clippers, seul Paul George a su se montrer à la hauteur des circonstances d’un match comme celui-ci (31 points, 6 rebonds et 3 passes décisives). Kawhi Leonard, moins actif que la normale, a ajouté 27 points, mais sans même y assister une seule fois et en ne prenant que deux rebonds. Montrezl Harrell, le seul à avoir un peu approché PG après avoir marqué 20 points et 8 rebonds au banc.

